Глава Союза потребителей Шелищ: маркировка не помогает в борьбе с контрафактом | 360°

Общество 24 апреля 2024, 12:25 Глава Союза потребителей Шелищ: маркировка не помогает в борьбе с контрафактом

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В России предложили маркировать товары, ввезенные по параллельному импорту. Но это не поможет в борьбе с контрафактом, сообщил глава Союза потребителей Петр Шелищ в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, никаких тщательных проверок для компаний на получение маркировки не предусмотрено. Их не проводят ни в части интеллектуальных прав, ни в части опасности продукции.

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«Например, когда были отравления сидром, там была надлежащая маркировка», — подчеркнул эксперт.

Шелищ отметил, что сегодня бороться с контрафактом могу торговые сети и маркетплейсы. Однако для тщательных проверок нет никаких механизмов.