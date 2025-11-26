Глава «Союза пешеходов» Соколов призвал привлекать Минтранс и МВД к контролю за электросамокатчиками

Председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов в беседе с ИА НСН заявил о необходимости срочных мер для регулирования движения средств индивидуальной мобильности (СИМ). Он подчеркнул, что проблема требует немедленного вмешательства, так как статистика ДТП с участием СИМ вызывает тревогу.

«Только в прошлом году ДТП с СИМ унесли жизни 54 человек. В этом году мы движемся примерно к тем же цифрам», — отметил эксперт.

Соколов предложил не только привлекать Минтранс к контролю за электросамокатчиками, но и вовлекать МВД. Это связано с тем, что аварии с участием СИМ часто происходят на выездах с придомовых территорий и пешеходных переходах.

«Нужны более широкие пешеходные переходы, а также нужно обучать тому, как переходить улицу, чтобы не мешать друг другу», — добавил эксперт.

По мнению собеседника, необходимо признать СИМ механическими транспортными средствами и ввести ответственность для водителей, включая получение прав. Это позволит быстро изменить ситуацию на дорогах и обеспечить безопасность пешеходов.