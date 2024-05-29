Глава Союза пчеловодов Капунин пожаловался на массовую гибель пчел из-за применения ядовитых пестицидов

В России год за годом сокращается популяция пчел, в сельском хозяйстве не хватает сейчас около четырех миллионов особей. Об этом ИА НСН рассказал председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин.

По его словам, сейчас в России насчитывается около трех миллионов пчелосемей. При этом их количество значительно снизилось за последние 10 лет.

«Ученые считают, что России для этого нужно порядка 7,2 миллиона пчелосемей, то есть нам не хватает более половины пчел», — объяснил он.

Он добавил, что гибель пчел во многом обусловлена тем, что в России активно применяют ядовитые пестициды, которые относят к первому и второму классу опасности.

«Школа, а не тюрьма». Кого накажут за раздевание воронежских выпускников перед ЕГЭ

«Денежные чаи». Суд встал на сторону онколога в споре с травницей в Москве

Московские компании в 2,6 раза нарастили производство продуктов питания

Время сменить меч на кисточки. Как пережить ганданту Марса

«Результат неготовности». Атаку на СДЭК назвали следствием просчета компании

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте