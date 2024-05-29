Глава Союза пчеловодов Капунин пожаловался на массовую гибель пчел из-за применения ядовитых пестицидов

В России год за годом сокращается популяция пчел, в сельском хозяйстве не хватает сейчас около четырех миллионов особей. Об этом ИА НСН рассказал председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин.

По его словам, сейчас в России насчитывается около трех миллионов пчелосемей. При этом их количество значительно снизилось за последние 10 лет.

«Ученые считают, что России для этого нужно порядка 7,2 миллиона пчелосемей, то есть нам не хватает более половины пчел», — объяснил он.

Он добавил, что гибель пчел во многом обусловлена тем, что в России активно применяют ядовитые пестициды, которые относят к первому и второму классу опасности.