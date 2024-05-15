Глава «Союза отцов» Соленов поддержал запрет продажи энергетиков детям | 360°

Общество 15 мая 2024, 14:47 Глава «Союза отцов» Соленов поддержал запрет продажи энергетиков детям

Читать 360 в

Депутаты всех фракций внесли в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи энергетиков несовершеннолетним. Эту инициативу поддержал председатель всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов в беседе с RT.

По его словам, предложение очень своевременно. Вопрос об употреблении энергетиков поднимается среди родителей так же часто, как и проблема зависимости от смартфонов.

Реклама

При этом сами родители нередко показывают отрицательный пример детям и употребляют энергетики, отметил Соленов.