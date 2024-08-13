Глава Союза дачников Чаплин: владельцам участков не стоит выкапывать обнаруженные в земле неизвестные конструкции

Владельцам загородных участков не стоит сразу выкапывать неизвестные конструкции, обнаруженные в земле. Такой совет дал депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с News.ru .

Он пояснил, что данные сооружения могут оказаться пунктами государственной геодезической сети, охраняемыми законом. Удостовериться в этом поможет выписка из ЕГРН.

По словам эксперта, пункты ГГС зачастую выглядят как металлические или деревянные пирамиды. Еще один вариант внешнего вида — бетонные столбы с метками.