Глава Союза дачников Чаплин рекомендовал растягивать омоложение яблонь на 3 года

Яблони с возрастом могут утратить свою урожайность. Для восстановления их состояния требуется тщательный уход и грамотная обрезка. Об этом сообщил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в интервью Life.ru .

По словам эксперта, процесс омоложения следует проводить постепенно, на протяжении двух-трех лет. В первый год нужно провести санитарную обрезку: удалить сухие, сломанные и больные ветви, а также волчки, растущие внутрь кроны или от основания скелетных ветвей. Нельзя убирать более трети живой массы за один раз.

В следующем году необходимо снизить высоту дерева и проредить крону. На третьем году важно укоротить старые плодовые ветки, чтобы стимулировать рост молодых побегов, и продолжить прореживание кроны для равномерного освещения.

Для стимуляции роста новых плодоносящих побегов яблоне требуется хороший уход. Чаплин посоветовал вносить весной в приствольный круг компост или перегной.