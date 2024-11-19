Глава Союза дачников Чаплин рассказал, что выгоднее всего приобретать дачу в ноябре

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с изданием NEWS.ru рассказал россиянам, что выгоднее всего покупать дачу и дачный участок в ноябре.

Дело в том, что в этот период продавцы, которые не успели реализовать участки в течение теплого сезона, могут предложить хорошую скидку. Кроме того, в последний месяц осени покупатель может оценить состояние отопительной системы, окон и дверей на предмет утепления.

Эксперт предупредил, что покупка загородного дома в ноябре имеет и отрицательные стороны: участок не получится использовать по назначению до самой весны. Новому владельцу дома придется приготовиться к возможным дополнительным тратам на ремонт и благоустройство.