Глава Союза дачников Чаплин рассказал, что выгоднее всего приобретать дачу в ноябре

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с изданием NEWS.ru рассказал россиянам, что выгоднее всего покупать дачу и дачный участок в ноябре.
Дело в том, что в этот период продавцы, которые не успели реализовать участки в течение теплого сезона, могут предложить хорошую скидку. Кроме того, в последний месяц осени покупатель может оценить состояние отопительной системы, окон и дверей на предмет утепления.
Эксперт предупредил, что покупка загородного дома в ноябре имеет и отрицательные стороны: участок не получится использовать по назначению до самой весны. Новому владельцу дома придется приготовиться к возможным дополнительным тратам на ремонт и благоустройство.
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