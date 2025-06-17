Глава Союза дачников Чаплин призвал использовать дождевую воду для полива участков

По словам Чаплина, использование дождевой воды может снизить нагрузку на источники водоснабжения и помочь сэкономить средства. Он подчеркнул, что дождевая вода — это ценный ресурс, который можно использовать для полива, и это особенно актуально в условиях роста тарифов на водоснабжение.

Для сбора дождевой воды Чаплин порекомендовал установить специальные системы, например, бочку под водосток или резервуары с фильтрами. Депутат отметил, что даже простая организация стока с крыши позволяет накопить значительные объемы воды, которые можно использовать для полива грядок, мытья садовых дорожек и других хозяйственных нужд.

Чаплин также напомнил о необходимости соблюдения правил безопасности. Собранную воду не стоит употреблять в пищу без дополнительной очистки, а емкости следует защищать от мусора и размножения комаров. Простая сетка на бочке или крышка могут решить многие проблемы.