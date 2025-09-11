Глава Союза дачников Чаплин предостерег от использования косилки для обрезки растений

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин советует отказаться от применения обычных косилок для обрезки кустарников и деревьев. В разговоре с Lenta.ru эксперт подчеркнул, что такой метод может привести к заражению растений грибками, бактериями и вредителями.