Глава Союза дачников Чаплин посоветовал ставить на даче металлические двери с высокой степенью защиты
Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru призвал дачников с приходом зимы установить в домах металлические двери с высокой степенью защиты.
Как отметил эксперт, лучшими замками считаются цилиндровые, ригельные и накладные. Замок должен иметь высокую секретность и препятствовать открытию двери с помощью силы.
Что касается окон, то на них стоит установить металлические рольставни или решетки. Чердачные окна, по словам Чаплина, лучше всего оснастить запирающимися механизмами.
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