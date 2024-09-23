Глава Союза дачников Чаплин посоветовал ставить на даче металлические двери с высокой степенью защиты

Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru призвал дачников с приходом зимы установить в домах металлические двери с высокой степенью защиты.

Как отметил эксперт, лучшими замками считаются цилиндровые, ригельные и накладные. Замок должен иметь высокую секретность и препятствовать открытию двери с помощью силы.

Что касается окон, то на них стоит установить металлические рольставни или решетки. Чердачные окна, по словам Чаплина, лучше всего оснастить запирающимися механизмами.