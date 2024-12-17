Глава Союза дачников Чаплин посоветовал при строительстве дома учитывать стороны света

Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru рассказал, как правильно сделать планировку дачного участка.
По словам эксперта, планировка начинается с установки забора и оценки размера, формы и особенностей рельефа земли. На первом этапе следует уделить внимание инженерным коммуникациям и безопасности электросетей.Также важно учитывать стороны света, чтобы знать, какие растения куда сажать.
Чаплин напомнил, что при строительстве дома важно отступать от границ участка обычно не менее трех метров. Все коммуникации в доме должны быть согласованы с техническими условиями, которые можно получить в соответствующих организациях.
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