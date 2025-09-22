Глава Союза дачников Чаплин назвал выпревание главной причиной гибели растений зимой

Защита садовых растений от холодов — важная задача для дачников, так как от этого зависит сохранность посадок. Особенно актуально это становится с появлением новых теплолюбивых сортов, которые требуют укрытия в первые годы после посадки. Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал Life.ru , как обеспечить растениям успешную зимовку.

По его словам, главная причина гибели растений зимой — выпревание, а не вымерзание.

«Укрывая растение слишком рано (когда еще возможны потепления и дожди), вы создаете под укрывным материалом теплую и влажную среду, идеальную для развития грибковых заболеваний и гнилей», — пояснил Чаплин.

Депутат Госдумы рекомендует укрывать растения, когда установится стабильный мороз примерно от -5 до -7 градусов, и земля немного промерзнет. Это позволит избежать выпревания и развития болезней.