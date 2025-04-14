Глава Союза дачников Чаплин назвал клен и иву опасными для дачных участков деревьями

Некоторые растения, которые часто можно увидеть на дачных участках, могут нанести серьезный вред домам, беседкам и другим сооружениям. Об этом сообщил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Государственной думы Никита Чаплин в интервью Life.ru .

«Мы видим, как корни деревьев и кустарников разрушают фундаменты, а ползучие лианы обвивают стены, проникая под обшивку и вызывая гниение древесины. В результате дачники терпят большие убытки», — сказал эксперт.

Среди опасных растений он выделил следующие.

Клен ясенелистный (Acer negundo). Мощная корневая система этого дерева способна повредить даже бетонное основание.

Девичий виноград (Parthenocissus quinquefolia). Эта ползучая лиана быстро разрастается, проникает под крышу и вызывает ее разрушение.

Ива белая (Salix alba). Корни этого дерева активно ищут воду и могут повредить водопроводные трубы и дренажные системы.

Чаплин подчеркнул, что эти растения не только опасны для построек, но и токсичны для детей и животных.