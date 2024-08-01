Глава Союза дачников Чаплин напомнил о необходимости удобрять почву в конце дачного сезона

Завершать дачный сезон следует в конце сентября, и для этого полезно не только разрыхлить, но и удобрить землю. Такую рекомендацию владельцам дач дал председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, сообщил сайт NEWS.ru .

По его словам, подготовку к завершению дачного сезона стоит начинать в конце сентября. Следует обрезать многолетние растения, провести осеннюю перекопку почвы и внести удобрения. Это способствует улучшению плодородия и подготовке почвы к следующему сезону.

Эксперт также напомнил, что до наступления морозов необходимо собрать все оставшиеся овощи и плоды, а растения, которые могут быть повреждены морозами, стоит укрыть, добавил KP.RU.