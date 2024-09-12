Глава Союза дачников Чаплин: котельное оборудование на даче нужно законсервировать на зиму

Владельцам дач не стоит пренебрегать подготовкой дома к холодам. Так, на зиму рекомендуется законсервировать котельное оборудование, рассказал председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с RT.

По его словам, для этого нужно перенести отопительные приборы в теплое сухое место или накрыть их водонепроницаемым материалом. Также следует отключить электроснабжение и вытащить все вилки из розеток, это убережет от возможных перепадов напряжения и коротких замыканий.

Кроме того, перед холодами дачникам необходимо слить воду из садовых шлангов и разместить в доме ловушки для грызунов, отметил Чаплин.