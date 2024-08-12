Глава Союза дачников Чаплин: гнилые яблоки вредны для почвы

Многие садоводы столкнулись с избытком гнилых яблок в этому году. В беседе с Life депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил о необходимости правильной утилизации плодов.

По его словам, яблочная кислота представляет опасность для почвы, так как понижает ее pH. Слишком высокая кислотность земли может негативно отразиться на здоровье растений, пояснил эксперт.

Он посоветовал проводить компостирование. В кучу необходимо добавить сами фрукты, а также листья, траву и пищевые отходы.

Прогноз повышения ключевой ставки Центробанка до 20% объяснили ростом инфляции

Сбил и уехал. Кто ответит за смерть собаки в Волоколамске

Иностранные головорезы в Курской области. Кого ВСУ отправили в атаку на российский регион

Немцы начали проедать жирок. Дальше начнется самое интересное

Дети под прицелом. Телефонные мошенники взялись за юное поколение

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте