Глава Союза дачников Чаплин: гнилые яблоки вредны для почвы

Многие садоводы столкнулись с избытком гнилых яблок в этому году. В беседе с Life депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил о необходимости правильной утилизации плодов.

По его словам, яблочная кислота представляет опасность для почвы, так как понижает ее pH. Слишком высокая кислотность земли может негативно отразиться на здоровье растений, пояснил эксперт.

Он посоветовал проводить компостирование. В кучу необходимо добавить сами фрукты, а также листья, траву и пищевые отходы.