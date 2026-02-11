Глава Союза автосервисов Валько указал на желание россиян самостоятельно заниматься ремонтом своих авто

Многие клиенты автосервисов теперь предпочитают самостоятельно заниматься ремонтом своих автомобилей, что приводит к снижению спроса на профессиональные услуги. Об этом сообщил глава Союза автосервисов России Юрий Валько в интервью ИА НСН .

Как отмечает журнал Quto.ru со ссылкой на исследование агентства «Автостат» и «ВсеИнструменты.ру», в прошлом году россияне потратили около четырех миллиардов рублей на инструменты для ремонта автомобилей. Это свидетельствует о том, что автовладельцы все чаще стремятся экономить, выполняя ремонт самостоятельно.

«Спрос в автосервисах, безусловно, снизился по тем клиентам, которые могут организовывать ремонт самостоятельно в своих гаражах или коворкингах», — отметил Юрий Валько.

Он также добавил, что в небольших городах растет продажа инструментов, поскольку многие автовладельцы предпочитают ремонтировать машины в собственных помещениях.