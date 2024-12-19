Глава сети елочных базаров Пухарев посоветовал покупать ель в специализированных местах продажи

Живая новогодняя ель дома — это классика и дань традициям. Чтобы праздничное дерево радовало вас как можно дольше, нужно внимательно подойти к его выбору. На что обратить внимание, в интервью радио Sputnik рассказал руководитель сети елочных базаров в Москве Владислав Пухарев.

Эксперт советует покупать ель только на специализированных базарах. Продавец должен по вашей просьбе распаковать дерево и дать его внимательно осмотреть. У качественного дерева не должно быть сухих иголок, оно должно выглядеть здоровым, свежим и не иметь запаха плесени. Постучите дерево об землю — иголки у свежей ели при этом не должны осыпаться, а ветки — ломаться. Может осыпаться только транспортировочная игла, которая осталась на дереве с прошлого года — это не страшно.

Чтобы елка долго оставалась свежей, необходимо создать ей подходящие условия. На елочных базарах наряду с традиционными елями предлагаются и другие хвойные деревья. Окончательный выбор всегда остается за покупателями, отметил эксперт.