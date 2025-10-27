Глава СДСЖР Епифанова напомнила, что программа «Молодая семья» включает субсидию до 35% от стоимости жилья

Государственная программа «Молодая семья» направлена на оказание помощи молодым гражданам России в решении жилищного вопроса. Об этом сообщила экс-сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова в беседе с RT .

«Под молодой семьей обычно понимаются супруги, которые не старше 35 лет, либо один родитель с ребенком, если его возраст также не превышает 35 лет. Основным условием участия является подтверждение нуждаемости в улучшении жилищных условий и возможность самостоятельно вносить часть стоимости жилья при использовании государственной поддержки», — отметила Епифанова.

В 2025 году программой предусмотрены существенные субсидии: 30% от стоимости жилья для семей без детей и 35% для семей с детьми. Эти средства, по словам председателя СДСЖР, можно использовать для покупки квартиры, строительства дома или внесения первоначального взноса по ипотеке.

Важно, чтобы объект недвижимости находился в регионе оформления субсидии. Программа действует до 2030 года и включает дополнительные региональные меры поддержки, что делает ее полезной для молодых семей.