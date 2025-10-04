Глава Саяногорска Молодняков рассказал о создании новых общественных территорий
В Саяногорске активно развивается создание общественных территорий. У Центра спортивных единоборств начинается укладка покрытия для регбийного поля, а на бульваре «На семи ветрах» устанавливают малые архитектурные формы. Об этом написали «Государственные новости».
Глава города Евгений Молодняков сообщил, что проверил, как продвигаются работы на нескольких объектах благоустройства, среди которых будущее регбийное поле у ЦСЕ, бульвар «На семи ветрах» и пешеходная зона в Заводском микрорайоне.
Работы проводятся в рамках федеральных и муниципальных программ. В Заводском микрорайоне специалисты занимаются донастройкой освещения на пешеходной дорожке, созданной в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды». Параллельно идет капитальный ремонт сетей водоснабжения по федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры».
Все эти действия направлены на улучшение городской среды Саяногорска.