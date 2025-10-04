Глава Саяногорска Молодняков рассказал о создании новых общественных территорий

В Саяногорске активно развивается создание общественных территорий. У Центра спортивных единоборств начинается укладка покрытия для регбийного поля, а на бульваре «На семи ветрах» устанавливают малые архитектурные формы. Об этом написали «Государственные новости» .

Глава города Евгений Молодняков сообщил, что проверил, как продвигаются работы на нескольких объектах благоустройства, среди которых будущее регбийное поле у ЦСЕ, бульвар «На семи ветрах» и пешеходная зона в Заводском микрорайоне.

Работы проводятся в рамках федеральных и муниципальных программ. В Заводском микрорайоне специалисты занимаются донастройкой освещения на пешеходной дорожке, созданной в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды». Параллельно идет капитальный ремонт сетей водоснабжения по федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Все эти действия направлены на улучшение городской среды Саяногорска.