Глава Рыбного союза Панин назвал недопустимым повторное замораживание икры

Председатель Рыбного союза Александр Панин рекомендовал покупать столько икры, сколько можно съесть за пару дней. Об этом сообщил « Взгляд ».

Как пояснил специалист, если приобретено больше продукта, то его можно разделить на порции и заморозить. Важно размораживать икру в холодильнике, чтобы сохранить вкус и качество.

«После вскрытия банки не стоит держать ее более двух-пяти дней из-за контакта с кислородом. Повторное замораживание икры не допускается», — отметил эксперт.

По словам Панина, стоит ориентироваться на правила хранения красной икры по ГОСТу, согласно которым температура должна быть от −4 до −6 градусов. Изделие нужно хранить в герметично укупоренной таре.