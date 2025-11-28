Глава Рыбного союза Панин назвал недопустимым повторное замораживание икры
Председатель Рыбного союза Александр Панин рекомендовал покупать столько икры, сколько можно съесть за пару дней. Об этом сообщил «Взгляд».
Как пояснил специалист, если приобретено больше продукта, то его можно разделить на порции и заморозить. Важно размораживать икру в холодильнике, чтобы сохранить вкус и качество.
«После вскрытия банки не стоит держать ее более двух-пяти дней из-за контакта с кислородом. Повторное замораживание икры не допускается», — отметил эксперт.
По словам Панина, стоит ориентироваться на правила хранения красной икры по ГОСТу, согласно которым температура должна быть от −4 до −6 градусов. Изделие нужно хранить в герметично укупоренной таре.