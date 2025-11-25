Глава Роскачества Протасов спрогнозировал дальнейший рост потребления готовых продуктов

Руководитель Роскачества Максим Протасов в беседе с Life.ru обсудил вопрос безопасности на рынке готовой еды.

Эксперт подчеркнул, что главная проблема сегодня — обеспечить безопасность продукта на всем пути от производства до потребителя. Для снижения рисков отравлений необходимо внедрять принципы пищевой безопасности и следовать стандартам, которые разрабатывает Роскачество для производителей готовой пищи.

«Мы видим случаи пищевых отравлений. Мы должны соответствующим образом обучать принципам пищевой безопасности производителей и заведения», — отметил специалист.

Протасов обратил внимание на наблюдаемый тренд уменьшения доли домашней кулинарии и предположил увеличение спроса на готовые блюда в ближайшем будущем.