Глава профсоюза медработников Домников: единая система оплаты труда врачей поможет преодолеть дефицит кадров

Для решения проблемы нехватки кадров и трудовой миграции необходимо, чтобы зарплаты врачей в разных регионах были соразмерными. Об этом заявил председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников в разговоре с «ФедералПресс».
Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, в 2024 году средняя зарплата врачей достигла 123 тысяч рублей, увеличившись с 80 тысяч в 2019 году. Однако он также отметил нехватку около 23,2 тысячи специалистов.
Домников подчеркнул, что зарплаты врачей значительно отличаются в зависимости от региона. Этот вопрос планируется урегулировать в ближайшие годы.
Профсоюз работников здравоохранения совместно с Минздравом и Минтрудом разработали единую систему оплаты труда, но из-за пандемии COVID-19 внедрение отложили до 2025 года.
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