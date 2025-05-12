Глава профсоюза фельдшеров Беляков призвал менять отношение к работникам скорой помощи

В Государственной думе предложили наказывать водителей за непропуск автомобилей скорой помощи крупными штрафами и лишением прав. Глава профсоюза фельдшеров Москвы Дмитрий Беляков в беседе с Национальной Службой Новостей согласился с идеей, но подчеркнул необходимость изменения отношения общества к сотрудникам скорой.
«Потому что приучили людей, что это бесплатная услуга, нас расценивают не как спасателей, а как обслуживающий персонал. На дорогах к нам так и относятся», — отметил специалист.
Кроме того, Беляков указал на сложности движения по узким дорогам Подмосковья, где физически невозможно освободить путь для автомобиля со спецсигналами.
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