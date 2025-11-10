Глава петербургского ЭКЦ Валиков назвал криминалистику творчеством

В экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти трудятся 712 профессионалов. Они проводят исследования ДНК, наркотических средств и других объектов. За 2025 год специалисты центра осмотрели 19 тысяч мест преступлений, выполнили 25 тысяч экспертиз и 10 тысяч исследований, сообщил сайт Neva.Today .

С 1 октября 2025 года центром руководит 40-летний полковник полиции Максим Валиков. Он приехал в Петербург из Курска, где возглавлял местный центр криминалистики. Валиков считает криминалистику творчеством и отмечает, что она сильно отличается от того, что показывают в кино.

«Криминалистика для меня похожа на творчество. Однако она сильно отличается от того, что показывают в кино», — сказал руководитель петербургского ЭКЦ.

Одной из важных частей работы является взаимодействие с лингвистами, которые помогают определить, какие слова могут быть расценены как оскорбления или могут доказать по одной переписке совершенное преступление. Преступников удается найти даже по нестандартным уликам, таким как следы зубов на крышке банки компота или отпечатки уха на стене.

Максим Валиков подчеркнул, что для успешного выполнения работы нужно жить этим делом и болеть им. Полковник считает, что преступники — уникальные люди, но криминалисты еще уникальнее, потому что думают вперед них.