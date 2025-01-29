Глава НСЗПП Шапкин: мобильные операторы часто навязывают ненужные услуги

В России планируют усилить защиту граждан от заключения договоров на невыгодных условиях. Для этого предполагается внести поправки в законодательство, направленное против навязывания товаров, работ и услуг. В каких сферах часто встречаются такие ситуации, рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин в беседе с « Москвой 24 ».

По его словам, мобильными операторами активно практикуются схемы, при которых предлагаются тарифы, кажущиеся выгодными лишь на первый взгляд. Клиентам обещают отсутствие абонентской платы, но одновременно подключают бесполезные платные услуги: установку музыки на гудок или смену рингтона, пояснил эксперт.

«Оправдывают это тем, что человек якобы сам должен был понимать, что ему подключат дополнительные опции автоматически», — отметил глава объединения.

Он также сообщил, что подобные истории встречаются и в автосалонах. Так, при оформлении покупки машины клиента вынуждают оплачивать сразу несколько видов страхования.