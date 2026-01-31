Глава Новосибирской области Травников поздравил участников конкурса «Сельский учитель»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил победителей и лауреатов конкурса «Сельский учитель». Об этом сообщил atas.info .

Глава региона отметил большой интерес к соответствующему мероприятию. Конкурс проходил уже в шестой раз и собрал 395 заявок от участников.

Главные номинации включали инновационные подходы к обучению, использование волонтерства и патриотического воспитания, а также лучшие практики оздоровления и руководства сельскими школами. Соревнование служит платформой для обмена опытом между учителями, повышая качество образовательного процесса.