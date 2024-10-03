Глава НОСТРОЙ Глушков: жесткое законодательство РФ препятствует завозу строителей из Индии

Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков заявил, что жесткое законодательство РФ препятствует массовому завозу строителей из Пакистана и Индии. Речь идет, например, о требованиях к знанию русского языка, сообщил « ФедералПресс ».

«Акцент сейчас на индусов, потому что это в принципе основной рынок труда в мире, и в стройке в том числе. 300 миллионов жителей Индии работает за границей — это две Российских Федерации», — отметил эксперт.

По его словам, в настоящее время отрасль нуждается в иностранной рабочей силе. Если власти ограничат поток из Таджикистана и Узбекистана, то строителям придется искать компромиссы. К ним относится сотрудничество с КНДР, рассказал Глушков.