Глава Нижнего Новгорода Шалабаев анонсировал усиление мер по озеленению города

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что в 2026 году количество высаженных деревьев в городе удвоится по сравнению с 2025-м. Об этом сообщила pravda-nn.ru .

По словам мэра, с 2023 года в городе началась масштабная кампания по озеленению. За это время территория пополнилась 11,5 тысячи деревьев и более чем 45 тысячами кустарников, а также новыми газонами на площади почти 420 тысяч квадратных метров.

«В части озеленения хотим не просто поддерживать и сохранять уже созданное, но и на следующий год сразу вдвое увеличить количество высаживаемых деревьев по сравнению с текущим», — отметил Шалабаев.

Он также рассказал о поручении предусмотреть финансирование соответствующих целей.