Глава News Media Holding Иксанов призвал медиа стремиться к доступности, а не к цитируемости

Секрет популярности медиа кроется не в хайпе, а в умении говорить с аудиторией на ее языке, используя «новые форматы». Об этом заявил генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов на сессии «Как попасть в повестку и не потерять доверие: СМИ, бренды и ИИ в новой экосистеме потребления контента», которая прошла на Национальном рекламном форуме.

Медиаменеджер также обратил внимание на то, что рейтинги цитируемости отражают лишь внимание коллег, а не реальную доступность СМИ.

«Цитирование — это междусобойчик медиа. Это значит, что коллега уважает тебя или просто не нашёл, кого другого процитировать. Человеку ведь важно не это. Ему важно то, что он видит у себя на экране. Самое главное — попасть к нему в карман, в телефон. Вот что действительно имеет значение», — сказал эксперт.

Иксанов добавил, что сейчас главным источником дохода холднга остается Telegram. Он обеспечивает до 90% оборота компании.