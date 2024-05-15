Глава Минздрава РФ Мурашко: список нежелательных лекарств для водителей носит рекомендательный характер | 360°

Общество 15 мая 2024, 16:47 Глава Минздрава РФ Мурашко: список нежелательных лекарств для водителей носит рекомендательный характер

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Список нежелательных лекарств для водителей не носит нормативного регулирования, а его характер является рекомендательным. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По его словам, соответствующий перечень — это выборка, которую эксперты сформировали из инструкций к препаратам. Речь идет о средствах с содержанием спирта и веществ, влияющих на скорость реакции.

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Список не отражает официальную позицию ведомства, заключил Мурашко.