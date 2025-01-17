Глава Минздрава Мурашко: роль телемедицины будет усиливаться в России

Телемедицина играет важную роль в предоставлении качественной медицинской помощи населению, в частности, в отдаленных регионах страны. О ее значимости, особенно после пандемии COVID-19, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в статье для сайта kp.ru.
Глава ведомства отметил, что телемедицинские консультации позволяют жителям небольших населенных пунктов регулярно получать советы ведущих специалистов страны.
Кроме того, министерство работает над развитием стационарозамещающих технологий, которые обеспечат пациентам возможность получения лечения в домашних условиях, подчеркнул Мурашко.
Производство противолежневых подушек для госпиталей открыли в Балашихе
Носовихинское шоссе в Балашихе реконструируют в 2027 году
Автобусные остановки отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья
Содержание торговых точек и общественных пространств проверили в Балашихе
Более 40 тысяч человек посетили женскую консультацию в Балашихе в 2024 году
Внутренние коммуникации отремонтируют в 1,2 тысячи домах Подмосковья в 2025 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте