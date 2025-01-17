Глава Минздрава Мурашко: роль телемедицины будет усиливаться в России

Фото: РИА «Новости»

Телемедицина играет важную роль в предоставлении качественной медицинской помощи населению, в частности, в отдаленных регионах страны. О ее значимости, особенно после пандемии COVID-19, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в статье для сайта kp.ru.

Глава ведомства отметил, что телемедицинские консультации позволяют жителям небольших населенных пунктов регулярно получать советы ведущих специалистов страны.

Кроме того, министерство работает над развитием стационарозамещающих технологий, которые обеспечат пациентам возможность получения лечения в домашних условиях, подчеркнул Мурашко.

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