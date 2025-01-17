Глава Минздрава Мурашко: роль телемедицины будет усиливаться в России

Телемедицина играет важную роль в предоставлении качественной медицинской помощи населению, в частности, в отдаленных регионах страны. О ее значимости, особенно после пандемии COVID-19, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в статье для сайта kp.ru.