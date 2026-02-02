Глава Минздрава Мурашко объявил о выделении рекордной суммы на программу бесплатной медицинской помощи

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о выделении рекордной суммы на программу бесплатной медицинской помощи. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По словам главы ведомства, в 2026 году финансирование программы госгарантий бесплатной медицинской помощи увеличится на 9,7% по сравнению с уровнем 2025 года и составит четыре триллиона рублей.

Как пояснил Мурашко, эти средства будут направлены на расширение доступности медицинских услуг и улучшение качества лечения. Для граждан станут бесплатно доступны новые методы диагностики.