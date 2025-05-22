Глава Минтуризма Амурской области Киреева сообщила о росте внутреннего турпотока на 40%

Российско-китайский экономический форум «АмурЭкспо» проходит сейчас в Благовещенске. На нем представители власти и бизнеса обсуждают перспективы развития региона. В рамках форума выступила глава министерства внешних связей и туризма Амурской области Екатерина Киреева, сообщил сайт «ФедералПресс» .

«Мы всегда говорим, что есть несколько ярких точек, когда мы говорим об Амурской области: это Китай, космодром и наша уникальная природа. Вокруг этих приоритетов выстроена вся стратегия привлечения туристов», — отметила Киреева.

По словам министра, в 2024 году число туристов в Амурской области резко возросло. Внутренний поток увеличился на 40%, а въездной туризм из Китая продемонстрировал кратный рост. Большинство туристов прибывают в Благовещенск, где пограничный переход с китайским городом Хэйхэ пересекло около 700 тысяч человек в обе стороны. Почти 140 тысяч китайских туристов посетили Амурскую область по безвизовому каналу, что вывело регион на второе место в стране по этому показателю.

Увеличение туристического потока создает нагрузку на региональную инфраструктуру. Власти активно сотрудничают с инвесторами для развития гостиничного фонда. В центре Благовещенска реализуются крупные проекты, включая строительство канатной дороги и отеля высокого уровня. Также развивается сеть туристических троп, модульных глэмпингов и других объектов размещения.