Глава Минтранса Никитин рассказал, что пользуется городским транспортом и часто ходит пешком

Министр транспорта России Андрей Никитин поделился с сайтом KP.RU своими предпочтениями в выборе транспорта. Он отметил, что все еще любит мотоциклы, хотя из-за загруженности на работе редко находит время для поездок.

«Сейчас времени нет. За лето три раза только удалось проехаться. Но я настраиваю себя на то, что следующий сезон уже не пропущу», — поделился глава Минтранса.

Никитин также пользуется городским транспортом и часто ходит пешком. Он отметил, что метро позволяет быстро добираться до места работы, минуя пробки. Министр подчеркнул, что московский общественный транспорт работает отлично.

По его мнению, российские авиакомпании обеспечивают пассажирам высокий уровень комфорта. Однако речные путешествия пока нечасто встречаются в его расписании.