Глава medtech-компании Загитов призвал не использовать укол как угрозу или наказание для детей

Борьба со страхом перед медицинскими процедурами у детей — важная задача для родителей. Об эффективных методах преодоления этого страха «Известиям» рассказал генеральный директор medtech-компании «Комарик» Артур Загитов.

По мнению эксперта, вместо игнорирования переживаний ребенка необходимо помогать ему справляться со страхом. Ключевым моментом является формирование доверия и понимания.

Загитов рекомендует избегать фраз, которые обесценивают чувства ребенка, например: «не бойся, это ерунда». Вместо этого нужно признать страх малыша: «Я понимаю, тебе может быть страшно, потому что это неприятно. Но сделать укол нужно, чтобы ты был здоров».

Также специалист подчеркнул важность честности при подготовке к процедуре и предложил использовать игровые методики для преодоления страха. Например, можно организовать игру в доктора, где ребенок делает укол игрушкам.

После укола важно похвалить малыша, формируя позитивный опыт преодоления страха. Категорически недопустимо использовать укол как угрозу или наказание, подчеркнул Загитов.