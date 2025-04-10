Глава «Мамбы» Бронецкий предложил дать доступ сайтам знакомств к системе МВД

Генеральный директор сети «Мамба» Андрей Бронецкий прокомментировал предложение депутатов о необходимости маркировать на сайтах знакомств ранее судимых по «тяжелым» статьям или за мошенничество. Об этом сообщил «Ридус».
Эксперт отметил, что доступ к системе МВД был бы действенным методом обеспечения безопасности пользователей, и в случае получения достоверных данных метки станут ненужными, так как система не пропустит подозрительных людей внутрь.
«Это будет хорошим маркером, если это будет достоверная информация», — заявил Бронецкий.
Ранее парламентарии Ярослав Самылин и Ксения Горячева обратились в Министерство внутренних дел России с предложением обеспечить приложениям для знакомств авторизованный доступ к реестру судимых лиц по ряду статей Уголовного кодекса.
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