Глава «Мамбы» Бронецкий предложил дать доступ сайтам знакомств к системе МВД

Генеральный директор сети «Мамба» Андрей Бронецкий прокомментировал предложение депутатов о необходимости маркировать на сайтах знакомств ранее судимых по «тяжелым» статьям или за мошенничество. Об этом сообщил « Ридус ».

Эксперт отметил, что доступ к системе МВД был бы действенным методом обеспечения безопасности пользователей, и в случае получения достоверных данных метки станут ненужными, так как система не пропустит подозрительных людей внутрь.

«Это будет хорошим маркером, если это будет достоверная информация», — заявил Бронецкий.

Ранее парламентарии Ярослав Самылин и Ксения Горячева обратились в Министерство внутренних дел России с предложением обеспечить приложениям для знакомств авторизованный доступ к реестру судимых лиц по ряду статей Уголовного кодекса.