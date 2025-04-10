Глава «Мамбы» Бронецкий поддержал идею с проверкой судимости на сайтах знакомств

Депутаты Госдумы предложили ввести в приложениях для знакомств пометку «ранее судим». В беседе с ИА НСН инициативу прокомментировал Андрей Бронецкий, генеральный директор сервиса знакомств «Мамба».

Специалист высказался в поддержку идеи, однако отметил, что нововведение не должно носить обязательный характер.

«Я, конечно, сторонник более плавного эволюционного развития. Мне кажется, сначала нужно, чтобы государство предоставило такой сервис API, чтобы мы могли подключиться и дать людям такую возможность», — заявил эксперт.

По его мнению, такие меры действительно повысят доверие пользователей и сделают процесс знакомства более безопасным. Однако он призвал начать с опционального внедрения такой функции, чтобы оценить ее востребованность и эффективность.