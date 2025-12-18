Главного редактора RT Маргариту Симоньян удостоили звания «Почетный гражданин города Краснодара». Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Телеграм-канале.

«В Краснодаре она родилась, училась, начинала карьеру журналиста. В её материалах чувствовалось стремление к правде и справедливости, глубокое погружение в тему», — отметил глава региона.

Кондратьев назвал Симоньян человеком с непоколебимыми принципами. Он заявил, что профессионализм журналистки находится высочайшем уровне.

И сегодня Маргарита Симоньян остается неравнодушной к судьбе родного города, оперативно реагируя на происходящие в нем события, подчеркнул губернатор края.