Глава Кубани Кондратьев сообщил, что Маргарите Симоньян присвоили звание «Почетный гражданин города Краснодара»
Главного редактора RT Маргариту Симоньян удостоили звания «Почетный гражданин города Краснодара». Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Телеграм-канале.
«В Краснодаре она родилась, училась, начинала карьеру журналиста. В её материалах чувствовалось стремление к правде и справедливости, глубокое погружение в тему», — отметил глава региона.
Кондратьев назвал Симоньян человеком с непоколебимыми принципами. Он заявил, что профессионализм журналистки находится высочайшем уровне.
И сегодня Маргарита Симоньян остается неравнодушной к судьбе родного города, оперативно реагируя на происходящие в нем события, подчеркнул губернатор края.