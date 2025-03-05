Глава «Крымгазсети» Надточаев заявил, что газификация Крыма составляет 82,5%

На сегодняшний день территория Республики Крым газифицирована на 82,5%. Об этом рассказал руководитель компании «Крымгазсети» Дмитрий Надточаев в эфире телеканала «Крым 24» .

Он отметил, что к менее газифицированным районам относятся Первомайский, Советский, Белогорский и Нижнегорский.

«На эти районы сделан больший упор в плане реализации новых проектов — чтобы повысить уровень газификации данных районов, нам необходимо газифицировать новые населенные пункты», — сказал Надточаев.

Директор организации добавил, что в год площадь газификации региона увеличивает на 1-1,5%.