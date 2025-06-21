Глава Крыма Аксенов анонсировал благоустройство 11 общественных территорий

В Крыму в 2026 году планируется благоустроить 11 общественных пространств, отобранных по результатам голосования. Такое заявление сделал глава республики Сергей Аксенов, сообщил «Крым 24».
В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» было проведено голосование, в котором приняли участие более 205 тысяч жителей полуострова. На выбор представили 35 общественных территорий из 11 городов.
Так, в Армянске обновят сквер Строителей, а в Бахчисарае — пространство на улице Герайлар. В Джанкое благоустроят Комсомольский парк. В Ялте специалисты займутся восстановлением парка «Ясная поляна».
Еще 3 улицы в Дубне вошли в программу «Светлый город» в 2025 году
Фестиваль урбанистики пройдет в университете в Дубне
Медсестра в Химках приобрела квартиру по программе «Социальная ипотека»
Летний фестиваль ГТО среди детей прошел в Химках
Жителям Химок рассказали о выходе фильма «Дожить до рассвета» в 1975 году
Задержанный на 32 часа самолет AlMasria вылетел из Шарм-эш-Шейха в Казань
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте