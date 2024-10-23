Глава компании «Интернет-розыск» Бедеров: хакеры чаще всего атакуют госучреждения и финансовый сектор

Россия входит в топ-10 стран, которые наиболее часто подвергаются DDoS-атакам. Чаще всего киберпреступники покушаются на организации финансовой сферы и государственные учреждения, заявил директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров в разговоре с «Известиями».
Кроме того, под атаку хакеров часто попадают крупные корпорации, критическая инфраструктура, а также компании из сектора телевизионных коммуникаций, добавил специалист.
По мнению Бедерова, это связано с тем, что вышеперечисленные сферы имеют высокий уровень цифровизации и особую значимость на рынке данных.
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