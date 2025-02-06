Глава комитета по благоустройству Петриченко: в Петербурге побит рекорд по вывозу снега

Новый председатель комитета по благоустройству Северной столицы Сергей Петриченко дал эксклюзивное интервью газете « Петербургский дневник ». В ходе беседы он обсудил подход к уборке городских улиц и дорог.

Благодаря усилиям губернатора и правительства города, отметил Петриченко, сегодня закупается новая уборочная техника отечественного производства, а также машины из дружественной Белорусии.

«Так, на сегодняшний день в период усиленного режима работы дорожники выводили 1000-1100 единиц техники ежедневно. Для сравнения, в предыдущие годы при усиленном режиме количество техники иногда достигало в среднем 900 единиц», — поделился глава комитета.

Он также указал на рекорд по вывозу снега — 52 тысячи кубометров в сутки. Это наивысший показатель за текущую и предыдущую зимы, пояснил Петриченко.