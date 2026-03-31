Глава Кировской области Соколов призвал воспитывать молодежь личным примером

Глава Кировской области Александр Соколов заявил, что попытки обязать молодежь участвовать в развитии экономики страны могут привести к нежелательному результату. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

Губернатор подчеркнул важность личного примера и признания молодежи равноправными партнерами для построения долгосрочной стратегии.

«Нужно понять очень четко: новое поколение ничего не должно, и их не надо вовлекать. <...> Их надо заинтересовывать и мотивировать», — отметил представитель администрации.

По его словам, молодежь стоит рассматривать не как объект, а как соавтора изменений, которые планируется внести.