Глава КЭПиСП Петербурга Зырянов анонсировал обсуждение цифровизации на форуме стратегов

Сегодня, 23 октября, состоялось открытие XXIII Общероссийского форума стратегов. Каким опытом поделиться город в этом году, рассказал председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Северной столицы Алексей Зырянов в беседе с газетой « Петербургский дневник ».

По его словам, традиционным направлением обсуждений станет цифровая модернизация органов государственного управления.

«Представим свой опыт реализации государственных программ в цифровом формате — наш комитет проведет круглый стол „Цифровизация государственного управления: от принятия решений до реализации“», — отметил глава КЭПиСП.

Зырянов также добавил, что на мероприятии поднимут тему возможности формирования эффективного трехстороннего сотрудничества между Россией, Китаем и Белоруссией.