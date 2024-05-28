Глава Калмыкии Хасиков: аэропорт Элисты в ближайшее время начнет отправлять рейсы в Сочи
Глава Калмыкии Бату Хасиков в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о начале авиасообщения между Элистой и Сочи. Первые рейсы, по его словам, пустят в самое ближайшее время.
«Я думаю, что данный рейс будет востребован жителями Калмыкии и не только. Уверен, что из соседних регионов к нам тоже будут приезжать», — сказал Хасиков.
Сам глава региона накануне прибыл в Москву по рабочим вопросам.
Аэропорт Элисты возобновил работу после длительного перерыва. Ограничения на полеты действовали с февраля 2022 года.
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