Глава Калмыкии Хасиков: аэропорт Элисты в ближайшее время начнет отправлять рейсы в Сочи

Глава Калмыкии Бату Хасиков в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о начале авиасообщения между Элистой и Сочи. Первые рейсы, по его словам, пустят в самое ближайшее время.

«Я думаю, что данный рейс будет востребован жителями Калмыкии и не только. Уверен, что из соседних регионов к нам тоже будут приезжать», — сказал Хасиков.

Сам глава региона накануне прибыл в Москву по рабочим вопросам.

Аэропорт Элисты возобновил работу после длительного перерыва. Ограничения на полеты действовали с февраля 2022 года.