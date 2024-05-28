Глава Калмыкии Хасиков: аэропорт Элисты в ближайшее время начнет отправлять рейсы в Сочи

Глава Калмыкии Бату Хасиков в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о начале авиасообщения между Элистой и Сочи. Первые рейсы, по его словам, пустят в самое ближайшее время.

«Я думаю, что данный рейс будет востребован жителями Калмыкии и не только. Уверен, что из соседних регионов к нам тоже будут приезжать», — сказал Хасиков.

Сам глава региона накануне прибыл в Москву по рабочим вопросам.

Аэропорт Элисты возобновил работу после длительного перерыва. Ограничения на полеты действовали с февраля 2022 года.

ЕГЭ не панацея. Как найти призвание после школы

Фейк: на Азовском море зафиксировали аномальное обмеление

Рутинная обязанность. Первые леди Франции и Германии показали равнодушие к холокосту

Фейк: в Москве арестовали начальника службы кадров ГУ МВД Панова

«Лучше все-таки не рисковать». Спасатель объяснил, когда можно помогать утопающим

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте