Глава «Юстиком» Кузнецова рассказала, что за незаконный доступ к компьютерным данным можно получить до пяти лет колонии

За неправомерный доступ к компьютерной информации, который привел к уничтожению, блокировке, изменению или копированию данных без корыстных целей, могут назначить штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Об этом «Известиям» сообщила руководитель аудиторской и консалтинговой компании «Юстиком» Ирина Кузнецова.

Если те же действия повлекли за собой материальный ущерб и были мотивированы корыстными целями, виновному грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет, отметила эксперт. При участии группы лиц или злоупотреблении служебным положением наказание ужесточается: штраф до 500 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы увеличивается до пяти лет.

Если ущерб превышает один миллион рублей, осужденному грозит лишение свободы на срок до семи лет, подчеркнула Кузнецова. В МВД России сообщили, что в 2025 году было зафиксировано почти 37 тысяч преступлений по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.