Глава Ямала Артюхов анонсировал создание туристического кластера совместно со студентами ВШЭ

Глава Ямала Дмитрий Артюхов обсудил крупный проект с участниками платформы «ГосВышка» Высшей школы экономики в Москве. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт окружного правительства.
Губернатор заявил, что студенты и выпускники вуза займутся работами по созданию туристического комплекса в регионе. Программу реализуют в рамках государственно-частного партнерства.
Осуществлять деятельность молодые люди будут под руководством наставников. Кроме того, запланированы промежуточные совещания с Артюховым. Проект направлен на привлечение кадров в новый туристический кластер. Предположительно, к 2027 году появятся около 600 рабочих мест.
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