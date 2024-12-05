Глава Ямала Артюхов анонсировал создание туристического кластера совместно со студентами ВШЭ

Глава Ямала Дмитрий Артюхов обсудил крупный проект с участниками платформы «ГосВышка» Высшей школы экономики в Москве. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт окружного правительства.

Губернатор заявил, что студенты и выпускники вуза займутся работами по созданию туристического комплекса в регионе. Программу реализуют в рамках государственно-частного партнерства.

Осуществлять деятельность молодые люди будут под руководством наставников. Кроме того, запланированы промежуточные совещания с Артюховым. Проект направлен на привлечение кадров в новый туристический кластер. Предположительно, к 2027 году появятся около 600 рабочих мест.