Глава ИЗМИРАН Кузнецов: москвичи смогут увидеть полярное сияние в ночь на 11 сентября

Жители Москвы смогут наблюдать полярное сияние в ночь на 11 сентября, погода позволит это сделать. Об этом рассказал директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов в беседе с RT.

По словам эксперта, наблюдать за тем, что происходит в высоких слоях атмосферы, возможно при безоблачной погоде.

Кузнецов отметил, что на фазе спада появляются так называемые корональные дыры, из которые дует ветер. Эти потоки сталкиваются с магнитосферой Земли. Именно от силы их взаимодействия зависит, на какую широту могут проникать полярные сияния.