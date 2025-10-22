Глава ГИН Москвы Бобров рассказал о демонтаже самостроя на Рязанском проспекте

Руководитель столичной ГИН Иван Бобров объявил о пресечении незаконной строительной деятельности в Нижегородском районе. Об этом сообщила « Москва.ру ».

По словам начальника инспекции, специалисты обнаружили несанкционированные пристройки к складскому помещению на Рязанском проспекте и обеспечили их демонтаж.

«К зданию, принадлежащему юридическому лицу, были возведены пристройки площадью 104 квадратных метра без предоставления земельного участка, разрешительной документации и постановки на кадастровый учет», — пояснил Бобров.

Он добавил, что реконструкцию признали незаконной. Объект уже привели в соответствие с первоначальными параметрами.